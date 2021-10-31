Руководство «Аль-Садда» раскритиковало поведение Хави и «Барселоны»

Руководство «Аль-Садда» недовольно фактом переговоров между главным тренером команды Хави и каталонской «Барселоной». Катарский клуб считает, что это происходит за их спиной.

Как сообщает испанское издание Marca, боссы катарского клуба недовольны тем, что «Барселона» до сих пор не связалась с ними по поводу Хави и ведет переговоры с стоящим за ними 41-летним испанским специалистом. Кроме того, «Аль-Садд» не одобряет поведение Хави, который открыто связывается с «Барселоной» с действующим долгосрочным контрактом.

Хави ранее подписал новый контракт с «Аль-Саддом», который действует до 2023 года. Но руководство клуба, по сообщениям СМИ, пообещало ему, что не будет вмешиваться, если он получит серьезное предложение от топ-клуба.

58-летний Рональд Куман был уволен 27 октября после поражения от «Райо Вальекано» (0:1) в 11-м туре чемпионата Испании.

Куман провел 67 матчей во главе «Барселоны», в которых одержал 40 побед, 11 раз сыграл вничью и 16 раз проигрывал. В списке достижений голландского специалиста с сине-гранатовыми значится выигранный Кубок Испании в прошлом сезоне.