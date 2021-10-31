«Алания» одержала победу в матче с «Краснодаром-2», в матче было три удаления

31 октября в Грозном, на стадионе им. Султана Билимханова прошел матч 20-го тура ФНЛ, в котором «Алания» принимала «Краснодар-2». Хозяева смогли выиграть со счетом 2:1.

Первый гол был забит во втором тайме усилиями Николая Гиоргобиани (65-я минута). Ответный мяч футболисты «Краснодара-2» забили с пенальти - это сделал нигерийский форвард Олакунле (79). Сразу после этого владикавказцы вновь вышли вперед, благодаря точному удару Татаева (82).

Отметим, что в матче было три красные карточки: Сначала игрок гостей Сергей Бородин был удален прямой красной на 61-й минуте, затем на 66-й минуте Хетаг Хосонов получил вторую желтую и отправился в подтрибунное помещение. В самой концовке второго тайма автор единственного мяча краснодарцев Олакунле получил вторую желтую на 93-й минуте и оставил свою команду вдевятером.

Таким образом, после матча 20-го тура «Алания» поднялась на пятое место с 36-ю баллами, а подопечные Сторожука опустились на «гибельную» 17-ю позицию, оставшись с 20-ю очками.

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