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«Интер» на выезде переиграл «Шериф» в матче Лиги чемпионов
04 ноября 00:49
автор: Сергей Иванов
автор фото: ФК «Интер»

«Интер» на выезде переиграл «Шериф» в матче Лиги чемпионов

Футболисты «Шерифа» потерпели поражение от «Интера» в домашнем матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 1:3.

В составе миланского клуба голами отметились Марсело Брозович (54-я минута), Милан Шкриньяр (66) и Алексис Санчес (82). У команды из Молдавии отличился Адама Траоре (90+2).

После этой игры «Интер» набрал семь очков и расположился на второй строчке в турнирной таблице. «Шериф» с шестью очками опустился на третье место в группе D.

В следующем туре «Шахтер» сыграет дома против «Реала», а «Интер» на своем поле встретится с «Шахтером».

источник: «Советский спорт»
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