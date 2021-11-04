«Интер» на выезде переиграл «Шериф» в матче Лиги чемпионов

Футболисты «Шерифа» потерпели поражение от «Интера» в домашнем матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 1:3.

В составе миланского клуба голами отметились Марсело Брозович (54-я минута), Милан Шкриньяр (66) и Алексис Санчес (82). У команды из Молдавии отличился Адама Траоре (90+2).

После этой игры «Интер» набрал семь очков и расположился на второй строчке в турнирной таблице. «Шериф» с шестью очками опустился на третье место в группе D.

В следующем туре «Шахтер» сыграет дома против «Реала», а «Интер» на своем поле встретится с «Шахтером».