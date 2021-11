Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли признан лучшим тренером чемпионата Италии по итогам октября. Об этом сообщает пресс-служба серии а.

Отметим, что в октябре «Милан» одержал пять побед в пяти матчах: «Аталанта» (3:2), «Верона» (3:2), «Болонья» (4:2), «Торино» (1:0) и «Рома» (2:1).

