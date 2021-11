Агуэро обратился к болельщикам после госпитализации из-за проблем с сердцем

Форвард «Барселоны» Кун Агуэро обратился к болельщикам после экстренной госпитализации в матче Ла Лиги с «Алавесом» (1:1).

На днях стало известно, что форвард пропустит минимум три месяца из-за проблем с сердцем. Агуэро был заменен в матче 12-го тура испанской Ла Лиги с «Алавесом» (1:1) из-за тахикардии. Есть вероятность, что Серхио придется завершить игровую карьеру.

«Я обнимаю всех. Спасибо за слова поддержки! Пришло время выздоравливать. Будем ждать дальнейшей информации», - сказал Агуэро.

Напомним, во время матча Агуэро покинул поле, держась за грудь и испытывая проблемы с дыханием. Игрока доставила в больницу скорая помощь.

We are with you, @aguerosergiokun 💙❤️ pic.twitter.com/jM4peDk6a7