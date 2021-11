Луис Гарсия поздравил Хави с назначением в «Барселону»

Бывший футболист «Барселоны» Луис Гарсия поздравил Хави с назначением на пост главного тренера каталонского клуба.

«Добро пожаловать домой, Хави! Поздравляю, дружище! Мы все знали, что рано или поздно ты возглавишь «Барселону». Нет сомнений в том, что ты вернешь команду на прежнее место, вернешь философию и ценности, на которых ты рос в академии. Удачи!» - написал Гарсия в своем твиттере.

Welcome Back Xavi !!

Congratulations mate. We all knew you will be Barcelona's Coach one day and we have no doubt you'll bring back to the team the philosophy and values you grew up with at the Academy. All the best Maki !!#Barça #LaMasia #Pelopo 😉 pic.twitter.com/D7W2sfDZhl