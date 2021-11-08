«Химки»: Мы в нормальном финансовом состоянии

Роман Терюшков, член наблюдательного совета «Химок», рассказал о финансовом состоянии клуба.

«У нас небогатый клуб. Может быть, у нас бывает несколько дней задержек, но это бухгалтерский процесс. Ничего глобального. Ряд клубов тоже говорят, что есть задержки, но мы в нормальном финансовом состоянии», - приводит слова Терюшкова «Спорт-Экспресс».

Ранее генеральный директор «Химок» Сергей Анохин говорил, что в бюджет клуба заложено больше одного миллиарда рублей.

После 14 туров российской премьер-лиги «Химки» находятся в зоне прямого вылета на 15 месте, набрав 12 очков.