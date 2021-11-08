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Виталий Кличко - о назначении Шевченко в «Дженоа»: Немного грустно, что он не в украинском футболе

Андрей Шевченко возглавил «Дженоа».
08 ноября 2021 23:58
автор: Александр Бойченко

Экс-чемпион мира по боксу и глава города Киев Виталий Кличко прокомментировал назначение Андрея Шевченко на пост главного тренера «Дженоа». Минувшим летом специалист прекратил работу в сборной Украины.

«Поздравляю Андрея Шевченко с новым этапом в футбольной карьере!

Сегодня он прибыл на базу клуба, который теперь будет тренировать — в итальянский «Дженоа». Италия для Шевы – тоже не чужая страна. Поэтому уверен, что у Андрея всё получится. Но всё равно немного грустно, что он сегодня не в украинском футболе…

Любим, поддерживаем и верим, что в будущем Шева вернётся на Украину!» — написал Кличко в своём «инстаграме».

Напомним, что ранее Шевченко возглавлял сборную Украины в период с 2016 по 2021 годы. Он покинул команду после поражения от Англии (0:4) в 1/4 финала Евро-2020. Во главе сборной он одержал 25 побед в 52 играх.

В данный момент «Дженоа» занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав девять очко после 12 сыгранных туров. В нынешнем сезоне генуэзский клуб одержал лишь одну победу.

источник: Instagram
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