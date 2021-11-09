Нигматуллин считает, что «Спартаку» не нужен Лантратов

Экс-голкипер Руслан Нигматуллин считает, что «Спартаку» не нужно зимой усиливать вратарскую позицию игроком «Химок» Ильей Лантратовым.

«Лантратов хороший вратарь, конечно, но в «Спартаке» есть Селихов и Максименко, которые точно не слабее его. На данный момент «Спартак» переживает не самые лучшие времена, и соответственно, вратари тоже под большим ударом. Если перейдет, то получится так, что в команде будут вратари примерно одного уровня. Не вижу в этом трансфере целесообразности», - приводит слова Нигматуллина «РБ-Спорт».

Добавим, что в текущем сезоне Лантратов провел 15 игр во всех турнирах, пропустив в них 22 мяча сыграв при этом шесть раз «на ноль».