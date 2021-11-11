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Тихонов раскритиковал решение Дзюбы не выступать за сборную России

Экс-капитан «Спартака» считает, что футболист уклоняется от вызова в команду под любыми предлогами
Тихонов раскритиковал решение Дзюбы не выступать за сборную России
11 ноября 2021 18:20
автор: Александр Шульгин
автор фото: Вячеслав Евдокимов / ФК "Зенит"

Бывший капитан московского «Спартака» Андрей Тихонов считает, что у нападающего питерского «Зенита» Артема Дзюбы нет объективных причин не выступать за сборную России.

«Он не готов играть? Как ты не готов играть за сборную? Просто скажи, что не хочешь играть при этом тренере. Скажи людям правду, тебя поймут. Это сборная страны. Какая тебе разница, кто является тренером? Ты должен защищать цвета своей страны, ты должен играть для людей, которые еще два года назад носили тебя на руках на чемпионате мира в России, и тебя полюбила вся страна. Но сейчас ты показываешь свои амбиции против тренера. Ты можешь одним ухом слушать, что он говорит, при этом выходить на поле, и делать то, что ты должен делать», - приводит слова Тихонова «РБ-Спорт».

Напомним, в октябре Дзюба попал в расширенный список футболистов для участия в отборочных матчах чемпионата мира 2022 года, однако отказался от вызова, мотивируя свое решение плохой формой. Больше главный тренер национальной команды Валерий Карпин не вызывал футболиста, объяснив это тем, что не собирается никого уговаривать насильно.

Сегодня Россия проведет предпоследний матч отборочного цикла против Кипра в Санкт-Петербурге. Начало встречи в 20.00 по московскому времени. За два тура до конца турнира россияне лидируют в группе Н, опережая на два очка команду Хорватии, с которой сыграют в Сплите 14 ноября.

источник: «РБ-Спорт»
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