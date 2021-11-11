Глебов дебютировал в составе сборной России, выйдя на замену в матче с Кипром

Сегодня, 11 ноября, во втором тайме матча отбора к ЧМ-2022 между сборными России и Кипром состоялся дебют опорного полузащитника «Ростова» Данила Глебова в составе национальной команды.

Отметим, что 22-летний хавбек вышел на поле на 67-й минуте, заменив Даниила Фомина из «Динамо».

Добавим, что ранее в своей карьере Глебов провел 15 встреч за молодежную сборную России, забив два гола.

В данный момент подопечные Валерия Карпина обыгрывают Кипр со счетом 4:0. Идет второй тайм.