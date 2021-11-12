Терехов не сможет помочь сборной России в матче с Хорватией из-за повреждения

Защитник «Сочи» Сергей Терехов не сможет помочь сборной России в отборочном матче чемпионата мира-2022 против Хорватии. Об этом сообщил старший врач национальной команды Владимир Хайтин.

«В матче против сборной Кипра Сергей Терехов получил ушиб коленного сустава, который не позволит ему принять участие в игре против Хорватии. Футболист возвращается в расположение клуба для лечения», - приводит слова специалиста официальный сайт РФС.

Добавим, что перед последним туром первого этапа отбора сборная России лидирует в группе Н, имея на два очка больше чем Хорватия. Именно национальные команды этих стран 14 ноября в Сплите разыграют прямую путевку на чемпионат мира в Катар.