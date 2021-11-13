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Агент Карреры Трабукки опроверг информацию о возможном назначении тренера в «Химки»

Ранее появлялась соответствующая информация.
13 ноября 2021 19:00
автор: Александр Бойченко

Агент Массимо Карреры Марко Трабукки опроверг информацию о возможном назначении итальянца в «Химки». При этом он не исключил возможности его работы в России.

— Массимо может стать тренером «Химок» на следующей неделе?

— Это не так.

— Ему еще интересно поработать в России?

— Да, он бы хотел в ближайшее время снова попробовать себя в России, — цитирует Трабукки metaratings.ru.

Напомним, в составе «Спартака» Каррера стал чемпионом России 2016/17, а также выиграл с этой командой Суперкубок страны. После красно-белых итальянец тренировал афинский «АЕК» и итальнский клуб «Бари».

источник: Metaratings.ru
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