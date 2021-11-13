В Хорватском футбольном союзе рассказали, как можно попасть на матч с Россией

Хорватский футбольный союз сообщил, как можно попасть на матч десятого тура отборочного тура к ЧМ-2022 с Россией. Напомним, подопечные Валерия Карпина опережают хорватов на два балла. Игрокам Далича нужно только побеждать, чтобы выйти на мундиаль в Катар напрямую.

«Согласно хорватским правилам, каждый человек, который входит на стадион, должен иметь действующий цифровой сертификат ЕС COVID. Больше ничего не разрешено. Всей информацией об этом мы поделились с РФС», - сообщили в пресс-службе Хорватского футбольного союза.

Добавим, что перед последним туром отбора сборная России лидирует в группе Н, имея на два очка больше чем Хорватия. Именно национальные команды этих стран 14 ноября в Сплите разыграют прямую путевку на чемпионат мира в Катар.