РФС прокомментировал слухи вокруг возможного ухода Карпина с поста сборной России

Российский футбольный союз выступил с заявлением относительно возможного ухода действующего главного тренера национальной команды Валерия Карпина.

«Позиция РФС по контракту главного тренера национальной сборной основывается на том, что соглашение, заключенное с главным тренером и тренерским штабом, изначально содержало в себе пункт об автоматической пролонгации в случае выхода национальной сборной в стыковые матчи за право принять участие в чемпионате мира, что и произошло по итогам игры в Хорватии», — сообщает «Чемпионат».

Напомним, что Карпин возглавил сборную России в июле этого года. При нем команда заняла итоговое второе место в турнирной таблице группы H в рамках отбора к ЧМ-2022. Для выхода в финальную часть мирового первенства в Катаре российской сборной необходимо одержать две победы в стыковых матчах, которые пройдут в конце марта следующего года.