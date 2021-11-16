«Бей в свои, чтобы чужие боялись». Жириновский о матче квалификации ЧМ-2022 Хорватия - Россия

Депутат Госдумы Владимир Жириновский высказался о гостевом поражении сборной России от Хорватии (0:1), из-за которого российские футболисты вынуждены будут добывать путевку чемпионат мира 2022 года через стыковые матчи.

Напомним, что единственный гол в свои ворота забил защитник Федор Кудряшов.

«Сборная России проиграла Хорватии и забила сама себе гол — это символично. Вместо того чтобы громить соперника — бей в свои, чтобы чужие боялись. Он не понял, он растерялся... Есть ведь более опытные игроки, уравновешенные, с психологической подготовкой», - приводит слова Жириновского «Спорт-Экспресс».

Для получении одной из путевок на чемпионат мира в Катаре через стыковые матчи надо выиграть у двух соперников, с каждым из которых предстоит сыграть один матч.