Ла Лига вспомнила высказывание Карпина про Фалькао: Зато в «Райо Вальекано» поехал и точно не зря

Пресс-служба испанской Ла Лиги вспомнила высказывание Карпина про Фалькао, который так и не приехал в Россию после поражения «Спартака» от «Порту» в 1/4 Лиги Европы (общий счет 3:10).

«В Россию Радамель так и не поехал, зато в «Райо Вальекано» поехал, и точно не зря», — говорится в сообщении Ла Лиги в инстаграме.

В восьми матчах Ла Лиги за «Райо Вальекано» Фалькао забил пять голов. Он перешел в испанский клуб в сентябре этого года из турецкого «Галатасарая» в качестве свободного агента.