Официально: Сульшер отправлен в отставку с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед»

Норвежский специалист Уле Гуннар Сульшер отправлен в отставку с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает официальный аккаунт команды в Twitter.

Сульшер в клубе с декабря 2018 года, когда он был назначен исполняющим обязанности главного тренера, а в марте 2019 года он был официально утвержден на этой должности.

На данный момент «манкунианцы» занимают 7-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, имея в активе 17 очков.

Manchester United can confirm that Ole Gunnar Solskjaer has left his role as Manager.



Thank you for everything, Ole ❤️#MUFC