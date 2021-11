Макгрегор отреагировал на отставку Сульшера с поста «Манчестер Юнайтед»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор отреагировал на отставку норвежского специалиста Уле Гуннара Сульшера с поста тренера «Манчестер Юнайтед».

«Я хочу отдать должное и поблагодарить живую легенду, Оле-Гуннара Сульшера! Оле, вы вечны, сэр! Икона! Вдохновитель! Герой! Легенда! Спасибо, Оле», — написал Макгрегор в Twitter.

Ирландец также прикрепил фотографию победного для «Юнайтед» Лиги чемпионов 1999 года, когда Сульшер оформил победный гол: «Вот как выглядит вечная легенда», - добавил Макгрегор.

Напомним, Сульшер тренировал «Манчестер Юнайтед» с декабря 2018 года. В нынешнем сезоне команда занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 17 очков после 12 сыгранных туров. Отставание от лидирующего «Челси» составляет 12 очков. В последних пяти матчах АПЛ «манкунианцы» потерпели четыре поражения.

Вчера, 20 ноября, «МЮ» на выезде уступил «Уотфорду» (1:4).

I want to give a major shout out, and a huge thank you to the living legend that is Ole Gunnar Solskjær!

Ole you are forever, Sir!

Icon! Inspiration! Hero! Legend!

Thank you Ole ❤️ @ManUtd