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Сульшер прокомментировал свое увольнение из «Манчестер Юнайтед»

На пост главного тренера «МЮ» претендуют Зинедин Зидан, Эрик тен Хаг, Юлен Лопетеги и Брендан Роджерс.
21 ноября 2021 22:50
автор: Александр Поволоцкий

Норвежский специалист Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал свою отставку с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед».

«Ухожу через парадную дверь, потому что все знают, что я отдал все ради «Манчестер Юнайтед». Этот клуб значит для меня все. К сожалению, не смог добиться желаемых результатов. Для меня большая честь и привилегия, что мне доверили вести клуб вперед, очень надеюсь, что оставлю его в лучшем состоянии, чем когда сам его возглавил», — цитирует бывшего наставника официальный сайт манкунианцев.

Напомним, что Сульшер руководил «Манчестер Юнайтед» с декабря 2018 года. В нынешнем сезоне команда занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 17 очков после 12 матчей.

источник: ФК «Манчестер Юнайтед»
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