Сульшер прокомментировал свое увольнение из «Манчестер Юнайтед»

Норвежский специалист Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал свою отставку с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед».

«Ухожу через парадную дверь, потому что все знают, что я отдал все ради «Манчестер Юнайтед». Этот клуб значит для меня все. К сожалению, не смог добиться желаемых результатов. Для меня большая честь и привилегия, что мне доверили вести клуб вперед, очень надеюсь, что оставлю его в лучшем состоянии, чем когда сам его возглавил», — цитирует бывшего наставника официальный сайт манкунианцев.

Напомним, что Сульшер руководил «Манчестер Юнайтед» с декабря 2018 года. В нынешнем сезоне команда занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 17 очков после 12 матчей.