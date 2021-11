Судья увел с поля игроков «Лиона» и «Марселя» из-за агрессивного поведения болельщиков

Главный арбитр матча 14-го тура чемпионата Франции между «Лионом» и «Марселем» принял решение увести команды с поля.

В начале первого тайма встречи болельщики хозяев поля не давали игрокам гостевой команды разыграть угловой. С трибун в футболистов летели посторонние предметы. Одна из бутылок попала в голову хавбека «Марселя» Димитри Пайета. Полузащитнику гостей оказали помочь медики. »Лион» и «Марсель» отправились в раздевалку.

This is disgraceful from Lyon fans. A bottle thrown at Payet & yet again, another Ligue 1 game suspended.



The biggest Ligue 1 season in years, the eyes of the world on it & this nonsense keeps happening. pic.twitter.com/QzrKqSfkNA