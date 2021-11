Санчо, Ван де Бек и Роналду - в стартовом составе «Манчестер Юнайтед» на матч с «Вильярреалом»

23 ноября состоится матч пятого тура Лиги чемпионом между «Вильярреалом» и «Манчестер Юнайтед». Команды огласили стартовые составы на этот матч.

«Вильярреал»: Рульи, Альбиоль, Торрес, Парехо, Капу, Фойт, Эступиньян, Муньос, Груневелд, Пино, Бордонадо.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Линделёф, Магуайр, Роналду, Фред, Санчо, Марсьяль, ван Де Бек, Мактоминей, Ван, Биссака, Теллес.

Добавим, что перед очным противостоянием обе команды набрали по семь очков после четырех туров. Первый матч между клубами завершился победой «красных дьяволов» со счетом 2:1.

