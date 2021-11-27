Дортмундская «Боруссия» переиграла на выезде «Вольфсбург» и вышла в лидеры бундеслиги

Футболисты дортмундской «Боруссии» вязли верх над «Вольфсбургом» в гостевом матче 13-го тура чемпионата Германии со счетом 3:1.

В составе хозяев поля голом отметился Ваутер Вегорст (2-я минута), у дортмундской команды точными ударами отличились Эмре Джан (35), Дониэлл Мален (55) и Эрлинг Холанд (80).

После этой игры «Боруссия» набрала 30 очков и поднялась на первую строчку в турнирной таблице бундеслиги. «Вольфсбург» с 20 очками расположился на седьмом месте.

В следующем туре клуб из Дортмунда 4 декабря дома встретится с «Баварией», а «Вольфсбург» в тот же день на выезде сыграет против «Майнца».

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13-й тур

«Вольфсбург» – «Боруссия» (Дортмунд) – 1:3 (1:1)

Голы: Вегорст, 2. – Джан, 35. Мален, 55. Холанд, 80.

«Вольфсбург»: Перван, Гилавоги (Филипп, 90), Брукс, Лакруа, Руссийон (Пауло Отавио, 61), Баку (Мбабу, 75), Арнольд, Вранкс, Вегорст, Лукебакио, Нмеча (Вальдшмидт, 61).

«Боруссия»: Кобель, Менье, Хуммельс, Аканджи, Шульц (Загаду, 85), Джан (Витцель, 85), Брандт, Дауд, Вольф (Кнауфф, 62), Ройс, Мален (Холанд, 73).

Предупреждения: Лукебакио (25), Лакруа (32), Нмеча (37), Арнольд (42), Вольф (60).