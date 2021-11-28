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Болельщики «Уфы» обратились к главе Башкирии с просьбой спасти клуб

На сайте change.org петицию подписали уже несколько тысяч человек.
Болельщики «Уфы» обратились к главе Башкирии с просьбой спасти клуб
28 ноября 2021 14:55
автор: Сергей Иванов
автор фото: ФК «Уфа»

В обращении к главе Башкирии Радию Хабирову говорится:

«Уважаемый Глава Башкирии! Мы пишем вам от многотысячной армии болельщиков ФК «Уфа». Мы признательны Вам за заверение, что Вы не дадите развалиться команде. Также благодарны за решение проблемы поиска нового спонсора ФК «Уфа». Однако, по всей видимости, Ваши решения не выполняются более низкими инстанциями. В этой связи мы просим Вас лично снова вмешаться и все же не дать погибнуть нашему клубу, в последние годы практически неизменно входящему в десятку сильнейших клубов одной из лучших лиг Европы.

Нам обидно и неприятно, что в эти годы футбол оказался на обочине. За последние два года футбол получил средств столько, сколько в хоккее получает только один игрок – финн Хартикайнен. Разве футбол менее значим, чем хоккей? Посмотрите на группы Вконтакте – там активистов одинаково – примерно по 100 000 человек. Так же примерно равенство и в других соцсетях.

Занимаются футболом в нашей Республике десятки тысяч детей и взрослых, что – несоизмеримо больше, чем в хоккее. Смотрят футбол на стадионе (когда нет эпидемий!) – 150 тысяч человек в год, что больше, чем в хоккее, хотя на Нефтянике условия куда хуже, чем на Уфа-Арене. Смотрят футбол по телевизору – сотни тысяч людей, что тоже больше, чем в хоккее. Однако хоккею республика помогает, а футбол – потихоньку умирает.

Нам больно на это смотреть. Если виной всему ваши подчиненные в правительстве или руководители футбола – принимайте меры и разбирайтесь с ними отдельно. Но простой болельщик страдать не должен. Мы хотим наслаждаться любимой игрой, а не завидовать потом как всегда соседям из Татарстана.

Просим Вас лично вмешаться в ситуацию».

На момент публикации новости петицию на сайте change.org подписали более четырех тысяч человек.

источник: «Советский спорт»
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