«Реал» в концовке встречи вырвал победу у «Севильи»

Футболисты «Реала» одержали победу над «Севильей» в домашнем матче испанской примеры со счетом 2:1.

В составе мадридского клуба голами отметились Карим Бензема (32-я минута) и Винисиус Жуниор (87). У гостей точным ударом отличился Рафаэль Мир (12).

После этого матча «Реал» набрал 33 очко и продолжает лидировать в турнирной таблице примеры. «Севилья», имея в активе 28 очков, располагается на четвертой строчке в чемпионате.

В следующем туре мадридская команда дома сыграет против «Атлетика», а клуб из Севильи встретится на своем поле с «Вильярреалом».

Примера

15-й тур

«Реал» - «Севилья» - 2:1 (1:1)

Голы: Бензема, 32. Винисиус, 87. – Мир, 12.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Алаба, Милитао, Менди, Модрич (Камавинга, 73), Кроос, Каземиро, Бензема, Асенсио (Вальверде, 73), Винисиус Жуниор.

«Севилья»: Буну, Монтьель, Диего Карлос, Кунде, Акунья, Мунир, Идрисси, Ракитич (Дилэйни, 71), Фернандо, Жордан (Оскар Родригес, 82), Гомес (Оливер Торрес, 81), Окампос, Рафа Мир.

Предупреждения: Акунья (34), Монтьель (55), Кроос (61), Карвахаль (69), Окампос (84), Каземиро (90).