Гол Бензема принес «Реалу» победу над «Атлетиком»

Футболисты «Реала» на своем поле взяли верх над «Атлетиком» в вынесенном матче 9-го тура испанской примеры.

В составе мадридского клуба голом отметился Карим Бензема (40).

После этой победы «Реал» набрал 36 очков и продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице чемпионата. «Атлетик» с 20 очками расположился на восьмой строчке.

В следующем матче примеры мадридский клуб на выезде сыграет против «Реал Сосьедада», а команда из Бильбао в гостях встретится с «Хетафе».

Чемпионат Испании

9-й тур

«Реал» - «Атлетик» - 1:0 (1:0)

Гол: Бензема, 40.