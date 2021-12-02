Гол Бензема принес «Реалу» победу над «Атлетиком»

Футболисты «Реала» на своем поле взяли верх над «Атлетиком» в вынесенном матче 9-го тура испанской примеры.
В составе мадридского клуба голом отметился Карим Бензема (40).
После этой победы «Реал» набрал 36 очков и продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице чемпионата. «Атлетик» с 20 очками расположился на восьмой строчке.
В следующем матче примеры мадридский клуб на выезде сыграет против «Реал Сосьедада», а команда из Бильбао в гостях встретится с «Хетафе».
Чемпионат Испании
9-й тур
«Реал» - «Атлетик» - 1:0 (1:0)
Гол: Бензема, 40.
источник: «Советский спорт»