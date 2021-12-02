Президент «Урала»: Скептически отношусь к FAN ID. Это отнимет у людей желание ходить на футбол

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался на тему возможного введения паспорта болельщика (Fan ID) в чемпионате России.

– После событий на стадионе ЦСКА моя позиция по Fan ID никак не изменилась. По-прежнему скептически отношусь к этому нововведению. На чемпионате мира эта система оправдала себя, потому что по ней въезжали в нашу страну вместо визы. Это совсем другой вопрос. Fan ID отнимает у людей время, следовательно, и желание ходить на футбол, – цитирует Иванова Sport24.

Напомним, законопроект о введении системы Fan ID – обязательной идентификации участников соревнований и болельщиков на аренах уже прошел первое чтение в Государственной думе РФ. Авторы инициативы надеются, что закон будет принят до Нового года.

Отметим, что Fan ID использовался во время ЧМ-2018 в России.