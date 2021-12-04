Фанаты ЦСКА в полном составе покинули гостевую трибуну на матче с «Крыльями Советов»

Фанаты московского ЦСКА покинули гостевой сектор активной поддержки на матче с самарскими «Крыльями Советов». Это произошло на 19-й минуте встречи.
Напомним, после домашнего матча ЦСКА с «Зенитом» более четырехсот невинных фанатов армейцев были арестованы полицией. Это произошло из-за пиротехнического шоу красно-синих на матче с петербуржским клубом. В результате большинство болельщиков клубов РПЛ поддержат эту акцию протеста в предстоящем 17-м туре РПЛ.
Большинство фанатов клубов РПЛ поддержали эту акцию.
источник: «Советский спорт»