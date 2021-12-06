Бывший наставник «Спартака» Доменико Тедеско является главным кандидатом на пост главного тренера «Лейпцига», сообщает Bild.

36-летний специалист возглавил шорт-лист после того, как на предложение «Лейпцига» ответил отказом тренер ПСВ Роджер Шмидт. Помимо Тедеско на пост главного тренера «Лейпцига» рассматривается кандидатура технического директора дортмундской «Боруссии» Эдина Терзича.

Напомним, что Тедеско возглавлял «Спартак» в 2019-2021 годах, в свой последний сезон немец привел красно-белых к серебряным медалям чемпионата России. Официально Тедеско ушел из «Спартака» по семейным обстоятельствам.

На данный момент»Лейпциг» занимает 11-е место в бундеслиге, набрав 18 очков в 14 матчах.