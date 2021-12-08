Руй Витория - о матче с «Легией»: Эта игра - все или ничего

Главный тренер «Спартака» Руй Витория рассказал о предстоящем матче в гостях с «Легией». Эта игра может сыграть ключевое турнирное значение для красно-белых в борьбе за плей-офф Лиги Европы.

«Эта игра — все или ничего. Нам необходима максимальная концентрация и внимание к деталям. Это может изменить все», — сказал тренер.

Матч «Легия» - «Спартак» состоится 9 декабря в Варшаве. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.

После пяти туров «Спартак» с семью очками занимает вторую позицию в группе C. «Легия» располагается на четвертой строчке, имея в своем активе шесть очков.