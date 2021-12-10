«Спартак» ждет «Барселону» в 1/8 финала Лиги Европы

Московский «Спартак» ответил на сообщение в твиттере «Барселоны», в котором перечислены потенциальные соперники сине-гранатовых в Лиге Европы.
«Увидимся в 1/8 финала», - говорится в обращении красно-белых.
See you in Round of 16 👋 https://t.co/wo0cuLv82n— FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) December 10, 2021
Напомним, «Спартак» занял первое место в своей группе и вышел в 1/8 финала турнира напрямую. «Барселона» вылетела из Лиги чемпионов, и теперь ей предстоит провести двухраундовое противостояние в 1/16 финала с одной из команд, занявших второе место в своих группах Лиги Европы.
источник: ФК «Спартак»