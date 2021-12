«Спартак» ждет «Барселону» в 1/8 финала Лиги Европы

Московский «Спартак» ответил на сообщение в твиттере «Барселоны», в котором перечислены потенциальные соперники сине-гранатовых в Лиге Европы.

«Увидимся в 1/8 финала», - говорится в обращении красно-белых.

See you in Round of 16 👋 https://t.co/wo0cuLv82n