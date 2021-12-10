ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Испанский тренер Трибульетч возглавил «Акрон»

Тольяттинская команда подписала со специалистом контракт на 2,5 года.
10 декабря 2021 18:26
автор: Владислав Корегин

Пресс-служба «Акрона» сообщила о том, что новым главным тренером команды стал Рамон Трибульетч из Испании.

Согласно информации источника, 49-летний специалист подписал с тольяттинским клубом контракт на два с половиной года. Отмечается, что в ближайшее время будет сформирован тренерский штаб испанского наставника.

Отметим, что ранее в своей карьере Трибульетч руководил новозеландским клубом «Окленд Сити». С 2010 по 2019 годы он смог семь раз выиграть Лигу чемпионов Океании, трижды стать чемпионом национального первенства, а также завоевать бронзовые медали Клубного чемпионата мира.

Добавим, что в данный момент «Акрон» занимает восьмое место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 36 очков после 25 сыгранных туров.

источник: ФК «Акрон»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Доменико Тедеско возглавил "Ред Булл Лейпциг""Зенит" минус страх. Команда Сергея Семака ни в чём не уступила "Челси"Шесть очков россиян помогли "Сент-Луису" выиграть у "Флориды"Стали известны первые потенциальные соперники «Спартака» в 1/8 ЛЕСтримерша Kika покончила с собойСамая красивая гимнастка России показала, как плавает в бассейне
Уволить нельзя, помиловать! Что говорят о главном тренере «Спартака» после варшавского чуда
Победа «Спартака» над «Легией» (1:0) и выход с первого места в 1/8 финала Лиги Европы поставили нелегкий выбор перед Леонидом Федуном: вроде бы Руя Виторию на следующей неделе должны уволить, но как это сделать в такой момент? Общественность призывает владельца красно-белых одуматься.
Запомнит ли теперь Киркоров Оздоева? Признает ли Зарема гениальность Руя? Обзор мемов про «Спартак» и «Зенит»
Красивая ничья «Зенита» с «Челси», победа «Спартака» в Польше и безнадежный «Локомотив» - в картинках и видосиках.
Порье не совладать с Оливейрой! Расклад и лучшие ставки на UFC 269
12 декабря в Лас-Вегасе состоится очередной турнир UFC, главным событием которого станет титульный бой в легком весе между чемпионом Чарльзом Оливейрой и Бразилии и американцем Дастином Порье. «Плеймейкер» оценивает шансы в этом и других поединках бойцовского вечера.
Жизнь налаживается! Благодаря «Спартаку» Россия в рейтинге УЕФА обошла Шотландию и оторвалась от «кошмарной» Украины
После завершения групповых этапов еврокубков наши клубы улучшили свои позиции в таблице коэффициентов УЕФА.
И все-таки чемпионом станет Ферстаппен. Расклады и ставки на Гран-при Абу-Даби
«Плеймейкер» представляет заключительный этап сезона «Формулы-1», который пройдет 10 - 12 декабря в Объединенных Арабских Эмиратах. Два лидера - Макс Ферстаппен («Ред Булл») и Льюис Хэмилтон («Мерседес») подошли к решающей схватке с равным количеством очков.
18-й тур РПЛ с матчем года «Динамо» — «Зенит»: где смотреть бесплатно, кто судит и комментирует
11 - 13 декабря пройдут восемь матчей Российской Премьер-Лиги. Представляем всю необходимую информацию о восемнадцатом туре, в котором бесплатно будут показаны три матча.
И их осталось два… Клубов из России в еврокубках и очков у «Локомотива» после визита в Марсель
На групповом этапе Лиги Европы железнодорожники так и не смогли ни разу победить, уступив в заключительном туре на выезде «Марселю» (0:1) и оставшись на последнем месте в группе. От России в плей-офф ЛЕ выступят «Спартак» (с 1/8 финала) и «Зенит» (с 1/16).
«Мне кажется, сейчас заскрежетала зубами одна женщина». Червиченко — о евротриумфе «Спартака» в Варшаве
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от победы красно-белых над «Легией» (1:0), которая позволила команде Руя Витории финишировать в группе Лиги Европы на первом месте и выйти в 1/8 финала.
В Европе «Спартак» круче «Зенита»! Как невероятный Селихов вывел красно-белых в 1/8 финала ЛЕ
Благодаря гостевой победе над «Легией» (1:0) с отбитым Александром Селиховым в компенсированное время пенальти спартаковцы заняли первое место в группе, обойдя «Наполи» и «Лестер», и получили прямую путевку в 1/8 финала Лиги Европы. «Зениту» для попадания туда придется преодолевать стадию 1/16.
2 золота, 6 медалей и 139 тысяч долларов. Какова цена отмены Гран-при для российских фигуристов
Как сложился бы финальный турнир серии Гран-при, который должен был начаться сегодня в Осаке, но был отменен из-за эпидемии коронавируса.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика