Испанский тренер Трибульетч возглавил «Акрон»

Пресс-служба «Акрона» сообщила о том, что новым главным тренером команды стал Рамон Трибульетч из Испании.

Согласно информации источника, 49-летний специалист подписал с тольяттинским клубом контракт на два с половиной года. Отмечается, что в ближайшее время будет сформирован тренерский штаб испанского наставника.

Отметим, что ранее в своей карьере Трибульетч руководил новозеландским клубом «Окленд Сити». С 2010 по 2019 годы он смог семь раз выиграть Лигу чемпионов Океании, трижды стать чемпионом национального первенства, а также завоевать бронзовые медали Клубного чемпионата мира.

Добавим, что в данный момент «Акрон» занимает восьмое место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 36 очков после 25 сыгранных туров.

🇪🇸 Welcome to Akron, Ramon Tribulietx!



We are delighted to announce that the experienced Spanish manager is our new head coach!



Read all about his appointment here ⬇️https://t.co/Vlu57lUMlq pic.twitter.com/KR9qs0MDPb