Азмун согласовал контракт с «Лионом»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун согласовал личный контракт с французским «Лионом».

Об этом сообщил в своем твиттере журналист Фабрицио Романо.

The agreement on personal terms between Sardar Azmoun and OL has been reached few weeks ago - confirmed. Deal in place to join as free agent on a four-year contract , as per @hugoguillemet. 🔵🇮🇷 #OL



Negotiations on with Zenit to anticipate the deal in January.