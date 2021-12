Икарди близок к переходу в «Ювентус»

Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди может в ближайшее время стать игроком «Ювентуса».

Как сообщает в своем твиттере журналист Педру Алмейда, сделка по 28-летнему аргентинцу должна состояться в январе 2022 года. «Ювентус» хочет арендовать форварда до конца текущего сезона с опцией выкупа контракта.

💥 Mauro #Icardi is very close to sign with Juventus in January. The Italian club made an offer to PSG for 6-months loan with option to buy. 🇦🇷 #Juve #PSG pic.twitter.com/v1mQDtmljp