Евгений Мележиков: «Спартак» не может не бороться за чемпионство

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков после поражения от «Сочи» (0:3) в 18-м туре чемпионата России.

«Спартак» не может не бороться за чемпионство. Мы именно поэтому оцениваем итоги чемпионата России как негативные, потому что стояла задача бороться за чемпионство, но этого не получилось. Нужно найти причины», - приводит слова Евгения Sport24.

Напомним, что счет открыл на 28-й минуте с пенальти Кристиан Нобоа. Удвоил преимущество хозяев Ивелин Попов (89-я). В концовке игры с поля был удален Максимилиано Кофрие, после чего был назначен одиннадцатиметровый удар, который реализовал Артут Юсупов.

Отметим, что на 66-й минуте Нобоа получил красную карточку.

После этой победы команда Владимира Федотова с 31 очком поднялась на третью позицию турнирной таблицы РПЛ. Подопечные Руя Витории располагаются на девятой строчке, имея в своем активе 23 очка.

Чемпионат России уходит на зимний перерыв. Следующий тур состоится 27 февраля 2022-го. «Сочи» примет дома тульский «Арсенал», а «Спартак» сыграет на своем стадионе с московским ЦСКА.