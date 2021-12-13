Джикия поставил «Спартаку» двойку за выступление в РПЛ

Капитан «Спартака» Георгий Джикия дал комментарий после поражения от «Сочи» (0:3) в 18-м туре чемпионата России.

«Есть ли понимание, почему настолько разные результаты в еврокубках и в РПЛ? Нет, нет понимания. Хочется в этом разобраться спокойно. На это будет время. Какую оценку выставлю «Спартаку» за выступление в чемпионате России? Двойку», - приводит слова Джикии «РБ-Спорт».

Напомним, что счет открыл на 28-й минуте с пенальти Кристиан Нобоа. Удвоил преимущество хозяев Ивелин Попов (89-я). В концовке игры с поля был удален Максимилиано Кофрие, после чего был назначен одиннадцатиметровый удар, который реализовал Артут Юсупов.

Отметим, что на 66-й минуте Нобоа получил красную карточку.

После этой победы команда Владимира Федотова с 31 очком поднялась на третью позицию турнирной таблицы РПЛ. Подопечные Руя Витории располагаются на девятой строчке, имея в своем активе 23 очка.

Чемпионат России уходит на зимний перерыв. Следующий тур состоится 27 февраля 2022-го. «Сочи» примет дома тульский «Арсенал», а «Спартак» сыграет на своем стадионе с московским ЦСКА.