Скаут «ПСЖ» Каттани станет спортдиром «Спартака»

Итальянский журналист Николо Скира сообщил, что спортивным директором «Спартака» станет скаут «ПСЖ» Лука Каттани, который подпишет с клубом трехлетний контракт.

Отмечается, что сделку помог совершить агент Франко Камоцци, близкий к руководству красно-белых.

В последнем матче «Спартак» разгромно проиграл «Сочи» (0:3). Напомним, что счет открыл на 28-й минуте с пенальти Кристиан Нобоа. Удвоил преимущество хозяев Ивелин Попов (89-я). В концовке игры с поля был удален Максимилиано Кофрие, после чего был назначен одиннадцатиметровый удар, который реализовал Артут Юсупов.

Отметим, что на 66-й минуте Нобоа получил красную карточку.

После этой победы команда Владимира Федотова с 31 очком поднялась на третью позицию турнирной таблицы РПЛ. Подопечные Руя Витории располагаются на девятой строчке, имея в своем активе 23 очка.

Чемпионат России уходит на зимний перерыв. Следующий тур состоится 27 февраля 2022-го. «Сочи» примет дома тульский «Арсенал», а «Спартак» сыграет на своем стадионе с московским ЦСКА.