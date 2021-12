В ближайшие часы Ваноли станет новым главным тренером «Спартака»

Итальянец Паоло Ваноли в ближайшие часы будет назначен на пост главного тренера красно-белых.

«Паоло Ваноли в ближайшие несколько часов будет назначен на пост новым тренером «Спартака». Вместе с ним на пост спортивного директора клуба придет Лука Каттани, работавший скаутом в «ПСЖ», - написал журналист Sport Italia Джанлуиджи Лонгари в твиттере.

Ранее сообщалось, что 15 декабря «Спартак» официально объявит об отставке нынешнего наставника команды Руя Витории.

Напомним, что Витория возглавил «Спартак» в июне этого года. Под его руководством красно-белые вышли в 1/8 финала Лиги Европы, заняв первое место в группе с «Наполи», «Лестером» и «Легией». В чемпионате России «Спартак» после 18 туров располагается на девятой строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 23 очка.

Paolo #Vanoli will be the new #Spartak coach in the next few hours. With him Luca #Cattani, former #Psg scout, could become the new director. #transfers @tvdellosport https://t.co/dsgrtpqXw6