Виктор Гусев стал обладателем специального приза ФК «Динамо-Москва» «Сила в движении»

Партнером премии второй год подряд является футбольный клуб «Динамо-Москва» при активном участии своего акционера Банка ВТБ. Динамовцы не только учредили собственную премию «Сила в движении», но и активно участвуют в благотворительной помощи ветеранам профессии.

В этом году специальный приз «Сила в движении» досталась спортивному комментатору Виктор Гусеву.

Виктор Гусев: «Московское «Динамо», Владимир Пильгуй... Этим рукам я аплодировал еще молодым. Я хотел сказать несколько слов о критерии премии. Мы часто выбираем победителей, когда есть успешные матчи. Условно говорю: Александр Шмурнов мог не выиграть в премии, если бы ему не выпало комментировать «Спартак», который победил «Наполи». Бывают жемчужины-репортажи и не в победных матчах. Я у нас есть зависимость от результата. Это не совсем правильная практика. Это не критика, я просто свое пожелание сказал. Всем спасибо».

Отметим, что награду вручил голкипер сборной СССР, бронзовый призер Олимпийских игр (1972, 1980) Владимир Пильгуй.