Ван Дейк признался, что лучшим подарком на Рождество был переход в «Ливерпуль» четыре года назад

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк вспомнил, как перешел в команду четыре года назад и признался, что это было лучшим Рождеством в его жизни.

«Один из лучших рождественских подарков в моей жизни», - написал футболист в своем твиттере, прикрепив публикацию 2017 года, когда было официально объявлено о покупке игрока из «Саутгемптона».

Liverpool Football Club can confirm they have reached an agreement with Southampton for the transfer of Virgil van Dijk.



