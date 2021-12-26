Паулу Соуза подписал соглашение с «Фламенго», Польша отказала ему в расторжении контракта со сборной

Главный тренер сборной Польши Паулу Соуза подписал контракт с бразильским «Фламенго».

Как сообщает в своем твиттере журналист Никола Скира, соглашение с 51-летним специалистом рассчитано на два года.

🔜📝 Done Deal and confirmed! Paulo #Sousa to #Flamengo as new coach. 2-years contract with option for another season. No surprise here since the last December 20! #transfers https://t.co/UWuB9KuXor — Nicolò Schira (@NicoSchira) December 26, 2021

Ранее глава Польского футбольного союза Цезарий Кулеша заявил, что отказался расторгнуть контракт с португальцем.

«Паулу Соуза сообщил мне, что хочет расторгнуть контракт из-за предложения клуба. Это безответственное поведение, несовместимое с предыдущими заявлениями тренера. Поэтому я категорически отказался», - написал президент ПФС в твиттере.

Напомним, что Паулу Соуза возглавляет сборную Польши с 2021 года. Команда заняла второе место в своей группе в квалификации к чемпионату мира в Катаре.

Стыковой матч между Россией и Польшей пройдет 24 марта в «Лужниках».