Паулу Соуза подписал соглашение с «Фламенго», Польша отказала ему в расторжении контракта со сборной

Главный тренер сборной Польши Паулу Соуза подписал контракт с бразильским «Фламенго».

Как сообщает в своем твиттере журналист Никола Скира, соглашение с 51-летним специалистом рассчитано на два года.

🔜📝 Done Deal and confirmed! Paulo #Sousa to #Flamengo as new coach. 2-years contract with option for another season. No surprise here since the last December 20! #transfers https://t.co/UWuB9KuXor