Холанд планирует начать следующий сезон в «Реале»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд настаивает на своем переходе в мадридский «Реал» в летнее трансферное окно, сообщает спортивный эксперт Руди Галетти в сбоем твиттере.

По его данным, норвежец уже заключил предварительное соглашение с мадридской командой. При этом сама «Боруссия» предпочитает продать своего футболиста в «Манчестер Сити».

✅⚪ No changes and surprise from August: #Haaland only wants #RealMadrid at the end of the season.



‼️🗣️ Despite the denials, there is the will to maintain the verbal agreement between #Blancos and the striker. #MCFC and #BVB will try to convince the 🇳🇴 player to the end. 🐓⚽ https://t.co/7Wc7i4y9Iz