Терри вернулся в «Челси» в качестве консультанта клубной академии

Пресс-служба «Челси» сообщила о возвращении в команду бывшего защитника Джона Терри.

По информации источника, 41-летний специалист займет пост консультанта в клубной академии «синих». Добавим, что с октября 2018-го по июль 2021 года англичанин являлся помощником главного тренера «Астон Виллы».

Напомним, Терри находился в клубной системе «Челси» с 1995 по 2017 годы. За это время он отыграл за «аристократов» 713 матчей, забил 67 голов и сделал 29 результативных передач. Вместе с лондонцами он завоевал 17 трофеев, в том числе и Лигу чемпионов. Защитник пять раз становился чемпионом Англии.

В составе национальной команды футболист провел 78 встреч (6 голов).

