Кюизанс перейдет в «Венецию», отказав ЦСКА

Полузащитник «Баварии» Микаэль Кюизанс в ближайшие часы станет игроком «Венеции».

Как сообщает в своем твиттере журналист Николо Скира, 22-летний футболист сейчас находится в Италии, чтобы пройти медицинский осмотр.

FC Bayern midfielder Mickaël Cuisance joins Venezia on a permanent move, done deal. The French midfielder is now in Italy to undergo his medical. 🤝 @SkySport #transfers



CSKA Moscow also approached him with an official bid - but Cuisance will sign for Venezia in the next hours.