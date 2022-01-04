Агент Хендрикса опроверг слухи вокруг возможного ухода футболиста из «Спартака»

Фулько ван Куперен, агент полузащитника «Спартака» Йоррита Хендрикса, опроверг слухи в связи с возможным уходом хавбека из команды этой зимой.

«Пожалуйста, остановите эти фейковые новости. Рассматривает ли Йоррит вариант ухода из «Спартака» зимой? Нет», — приводит слова ван Куперена Metaratings.ru.

В текущем сезоне Хендрикс сыграл в восьми матчах «Спартака» в РПЛ, не отметившись результативными действиями. Голландец перешел в стан московской команды из ПСВ в январе 2021 года за 500 тысяч евро.