ФИФА объявила финальный шорт-лист премии Пушкаша за самый красивый гол года (видео)

Международная федерация футбола опубликовала имена трех финалистов премии Ференца Пушкаша.

Как сообщает официальный сайт ФИФА, на награду за самый красивый гол 2021 года претендуют Эрик Ламела (Аргентина, «Тоттенхэм»), Патрик Шик (Чехия, «Байер») и Мехди Тареми (Иран, «Порту»).

