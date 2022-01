Известный журналист сообщил о том, что «Дженоа» взял в аренду Алексея Миранчука

Известный журналист Николо Скира сообщил о том, что российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук сменил клуб.

По его данным, 26-летний Миранчук уйдет в аренду в «Дженоа». Генуэзский клуб заплатит за россиянина 2,5 млн евро, предусмотрев опцию выкупа игрока за 8 миллионов.

Done Deal and confirmed! Aleksaj #Miranchuk to #Genoa from #Atalanta on loan (€2,5M) with option to buy (€8M). #transfers https://t.co/LyqDcejonP