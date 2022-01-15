Известный журналист сообщил о том, что «Дженоа» взял в аренду Алексея Миранчука

Известный журналист Николо Скира сообщил о том, что российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук сменил клуб.

По его данным, 26-летний Миранчук уйдет в аренду в «Дженоа». Генуэзский клуб заплатит за россиянина 2,5 млн евро, предусмотрев опцию выкупа игрока за 8 миллионов.

Напомним, что Миранчук пополнил состав «Аталанты» в сентябре прошлого года. В нынешнем сезоне он отыграл 13 матчей, забил один гол и отдал две голевые передачи. Действующий контракт полузащитника с командой из Бергамо рассчитан до лета 2024-го.