«Тоттенхэм» объявил о продлении контракта с Льорисом до конца сезона-2023/24

Пресс-служба «Тоттенхэма» сообщила о том, что голкипер Уго Льорис подписал новый контракт с лондонским клубом.

Отмечается, что соглашение 35-летнего француза со «шпорами» рассчитано до 30 июня 2024 года.

Напомним, что Льорис выступает «Тоттенхэм» с лета 2012 года – на его счету 395 проведенных матчей за команду АПЛ, в которых он пропустил 443 гола и 134 раза отстоял «на ноль».

Ранее в своей карьере футболист защищал цвета «Лиона» и «Ниццы». В составе сборной Франции голкипер провел 136 встреч, став чемпионом мира в 2018 году.

✍️ We are delighted to announce that Hugo Lloris has signed a new two-and-a-half-year contract with the Club, which will run until 2024.