Максим Деменко: Я думаю, Дзюба хочет остаться в «Зените» и не собирается никуда дергаться

Экс-игрок московского «Спартака» Максим Деменко поделился мнением о дальнейшей карьере нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы.

«Я думаю, он хочет остаться в «Зените» и не собирается никуда дергаться. По-моему, он в любом случае остается для футбольного клуба «Зенит» достаточно большой фигурой. Дзюба - хороший игрок, и наверняка продление его контракта лишь вопрос времени», - приводит слова Деменко «Спорт уик-энд».

Напомним, что Дзюба перешел в «Зенит» из «Спартака» в июле 2015 года на равах свободного агента. С тех пор она провел за команду 234 матча, забил 105 голов и отдал 69 результативных передач. В составе сине-бело-голубых Артем стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка страны и четырехкратным победителем Суперкубка России.

Действующее соглашение форварда с петербургским клубом рассчитано до лета 2022 года. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 9 миллионов евро.