Ходжсон назначен главным тренером «Уотфорда»

«Уотфорд» назначил главным тренером Роя Ходжсона.

Как сообщает официальный сайт клуба АПЛ, контракт с 74-летним спеицалистом подписан до конца сезона. Ассистентом Ходжсона стал Рэй Левингтон. Рой стал третьим тренером «Уотфорда» в этом сезоне.

We are delighted to confirm the appointment of Roy Hodgson as the club's manager.



Welcome to Watford, Roy! — Watford Football Club (@WatfordFC) January 25, 2022

Напомним, что Хиско Муньос работал в клубе до октября. Ходжсон сменил Клаудиньо Раньери.

На данный момент «Уотфорд» занимает 19-е место в турнирной таблице, набрав 14 очков после 20 матчей.