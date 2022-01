Ходжсон назначен главным тренером «Уотфорда»

«Уотфорд» назначил главным тренером Роя Ходжсона.

Как сообщает официальный сайт клуба АПЛ, контракт с 74-летним спеицалистом подписан до конца сезона. Ассистентом Ходжсона стал Рэй Левингтон. Рой стал третьим тренером «Уотфорда» в этом сезоне.

We are delighted to confirm the appointment of Roy Hodgson as the club's manager.



Welcome to Watford, Roy!